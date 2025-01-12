البابا يقوم بزيارة مفاجئة لمؤسسة روما

(أنسامد) - يناير 12 - روما - قام البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بزيارة مفاجئة بعد ظهر يوم السبت إلى مقر "مؤسسة روما" Fondazione Roma في قصر "سيارا كولونا".وكان في استقباله رئيس المؤسسة فرانكو باراساسي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ريناتو لاتانتي وعائلاتهم، وذلك حسبما ذكرت المؤسسة.شكر البابا فرنسيس أعضاء المؤسسة على أعمالهم الخيرية ومشاريعهم الثقافية التي تقدم مجانًا، مشيرًا إلى أهميتها.وتحدث باراساسي عن زيارة البابا الأخيرة لقصر تشيبولا في 8 ديسمبر لمشاهدة لوحة "الصلب الأبيض" لمارك شاجال، بالإضافة إلى زيارته لقرية مرضى الزهايمر في 12 أبريل 2019، التي أنشأتها المؤسسة في روما لمساعدة المرضى مجانًا.وأشار باراساسي إلى أن "المؤسسة اليوم لديها مسؤوليات كبيرة لأن الجميع ينظرون إلينا للتعامل مع الاحتياجات الملحة والمنتشرة على نطاق واسع". (أنسامد).

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