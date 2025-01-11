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تاياني: إيطاليا تريد أن تكون جسراً بين سوريا الجديدة وأوروبا

وزير الخارجية التقى الجولاني في دمشق

11 يناير 2025, 17:02

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - يناير 11 - روما - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في مؤتمر صحفي بدمشق يوم الجمعة، عقب اجتماعه مع الزعيم السوري أحمد حسين الشرع، المعروف أيضًا باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، أن إيطاليا مستعدة للاضطلاع بدور بارز في تعزيز عملية الإصلاح في سوريا، وتسعى للعمل كجسر بين سوريا الجديدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح تاياني قائلاً: "إيطاليا جاهزة لدعم عملية الإصلاح في سوريا.

لدينا سفير هنا ونرغب في أن نكون قريبين من الشعب السوري ونقدم الدعم في جميع القطاعات. نحن نسعى لإعادة إحياء التعاون الاقتصادي في المجالات الحيوية، ونسعى لأن نكون جسرًا بين سوريا الجديدة والاتحاد الأوروبي." وأضاف: "لدينا تاريخ طويل وعريق معًا، وهذا يعزز روابطنا".

وفيما يتعلق بالاجتماع مع القيادة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد، أشار تاياني إلى أنه تم التركيز على مكافحة تجار البشر الذين يرتبطون أيضًا بتهريب المخدرات، مؤكدًا أن هذا الملف سيكون جزءًا من التعاون المستقبلي بين البلدين. (أنسامد).

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