ميلوني تهنئ العماد جوزيف عون بانتخابه رئيساً للبنان

(أنسامد) - يناير 11 - روما - أعربت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني يوم الجمعة عن تهانيها للعماد جوزيف عون بانتخابه رئيسًا للبنان، وقالت: "أود أن أتقدم، باسمي وباسم الحكومة الإيطالية، بالتهنئة إلى العماد جوزيف عون على انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية".وتابعت: "وأنا على يقين بأن الرئيس عون سيكون زعيمًا واثقًا وموثوقًا به للبنان، الدولة الصديقة لإيطاليا التي تربطنا بها علاقات تاريخية وعميقة".وأكدت ميلوني أن إيطاليا ستواصل مساهمتها في تعزيز السلام والرفاهية في لبنان، مشيرة إلى الدور المستمر والمهم الذي يلعبه الجيش الإيطالي في مهمتي اليونيفيل والبعثة الثنائية.وختمت بالقول: "أنا على يقين بأن تعاوننا التاريخي سيستمر في النمو، دعمًا للسيادة اللبنانية وإعادة بناء الاقتصاد وإنعاشه. إن لبنان يدرك أنه يمكنه دائمًا الاعتماد على دعم إيطاليا وصداقتها".(أنسامد).

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