الرئيس التركي ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان الوضع في سوريا

(أنسامد) - يناير 10 - روما - بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي يوم الخميس مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأوضاع في سوريا وجهود إعادة الإعمار.وقال أردوغان إنه ينبغي على إيطاليا أن تقود الجهود الدولية لرفع العقوبات عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد أمام المتمردين الإسلاميين قبل شهر، وذلك وفقًا لمكتب الرئيس التركي.وأعرب أردوغان عن أمله في أن تتمكن إيطاليا من قيادة جهود رفع العقوبات عن سوريا لتسهيل إعادة إعمار البلاد، مؤكدا على أهمية التحرك دون تأخير لإعادة إعمار البلاد.وأعرب عن اعتقاده بأن رفع العقوبات عن سوريا جنبًا إلى جنب مع قيادة إيطاليا لهذه الجهود سيُسهم بشكل كبير في تسريع عملية إعادة الإعمار. (أنسامد).

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