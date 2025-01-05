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ميلوني تقوم بزيارة لترامب في فلوريدا

05 يناير 2025, 18:19

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 5 - روما - قامت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بزيارة مفاجئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مقر إقامته في منتجع مارا لاجو في فلوريدا، يوم السبت.

وصلت ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، إلى فلوريدا حوالي الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي وعادت إلى روما بعد أقل من خمس ساعات.

وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب إن "ميلوني قد أبهرت أوروبا"، بينما وصفها وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو بأنها "حليفة عظيمة وقائدة قوية".

ناقش الجانبان قضايا مثل الحرب في أوكرانيا، إمدادات الغاز، والرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة على السلع الأوروبية.

كما تناولت ميلوني قضية الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا التي اعتقلت في إيران، بعد ثلاثة أيام من اعتقال المهندس الإيراني محمد عابديني في مطار مالبينسا في ميلانو حيث تتهمه الولايات المتحدة بتوريد أجزاء طائرات بدون طيار استخدمت لقتل ثلاثة عسكريين في الأردن قبل عام. (أنسامد).

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