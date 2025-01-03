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السفير الإيطالي يبحث مع مسؤولين إيرانيين قضية سالا

03 يناير 2025, 16:06

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 3 - روما - يلتقي السفير الإيطالي في طهران بمسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية يوم الجمعة لعرض مطالب روما بإطلاق سراح الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا (29 عامًا) وضمان ظروف احتجاز كريمة لها حتى يتم إطلاق سراحها، بعد اعتقالها الشهر الماضي.

تم اعتقال سيسيليا سالا لاتهاما بانتهاك القوانين الإسلامية في العاصمة الإيرانية في 16 ديسمبر، بعد ثلاثة أيام من اعتقال المهندس الإيراني محمد عابديني في مطار مالبينسا في ميلانو حيث تتهمه الولايات المتحدة بتوريد أجزاء طائرات بدون طيار استخدمت لقتل ثلاثة عسكريين في الأردن قبل عام.

طالبت طهران بالإفراج عن عابديني ويُعتقد أن سالا، مراسلة صحيفة "إيل فوليو" الإيطالية" محتجزة كوسيلة ضغط محتملة لصفقة تبادل سجناء. قالت عائلة سالا إنها في عزلة، وتمت مصادرة نظارتها، وتضطر للنوم على الأرض الباردة.

ترأست رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني يوم الخميس اجتماعًا لكبار المسؤولين الإيطاليين لمناقشة القضية.

وأكدت الحكومة التزامها بالعمل من أجل الإفراج الفوري عن سيسيليا سالا وضمان معاملتها بما يحفظ كرامتها. (أنسامد).

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