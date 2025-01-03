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يونيسيف: نحو2200 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط

03 يناير 2025, 10:02

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 3 - روما - أفادت المديرة الإقليمية لليونيسف لأوروبا وآسيا الوسطى، ريجينا دي دوميسيس، في بيان لها بأن أكثر من 2200 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2024.

وأشارت إلى أن 1700 شخص لقوا حتفهم على طول "طريق البحر الأبيض المتوسط المركزي"، الذي يعد من أكثر الطرق البحرية خطورة.

وأوضحت دي دوميسيس، التي تشغل أيضاً منصب المنسقة الخاصة للاستجابة للاجئين والمهاجرين في أوروبا، أن من بين الضحايا مئات الأطفال والمراهقين.

وتم نشر هذه الأرقام بعد حادث غرق سفينة ليلة رأس السنة الجديدة، حيث تم الإبلاغ عن اختفاء حوالي 20 شخصًا كانوا قد غادروا ليبيا في رحلة بحرية.

تم إنقاذ سبعة أشخاص فقط، بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات فقد والدته في الحادث.

تم نقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا في صقلية، ومن ثم تم نقلهم لاحقًا إلى مركز استقبال في مدينة أجريجينتو، أيضا في صقلية. (أنسامد).

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