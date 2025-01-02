إيطاليا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن الصحفية سالا

(أنسامد) - يناير 2 - روما - طالبت إيطاليا طهران بتقديم "ضمانات كاملة بشأن ظروف احتجاز الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا" و"الإفراج الفوري عنها". جاء ذلك عبر مذكرة شفوية سلمتها وزارة الخارجية الإيطالية، من خلال السفيرة الإيطالية لدى طهران، باولا أماهيدي، إلى الحكومة الإيرانية. وشكلت هذه الخطوة جزءًا من الجهود التي بذلها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني بالتنسيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ووزير العدل كارلو نورديو، ووكيل وزارة الخارجية ألفريدو مانتوفانو، بهدف الوصول إلى حل سريع وإيجابي للقضية، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة. ألقي القبض على سالا، الصحفية المستقلة التي تعمل مراسلة لصحيفة "إل فوليو" ومقدمة برنامج البودكاست "كورا نيوز"، في 19 ديسمبر، حيث وُجهت لها اتهامات عامة بانتهاك الشريعة الإسلامية. وهي محتجزة حاليًا في الحبس الانفرادي داخل سجن إيفين في طهران. وطالبت إيطاليا، بحسب المصادر، أولاً وقبل كل شيء، بتوفير أفضل ظروف الاحتجاز مع السماح بإدخال حزم الرعاية. كما تضمنت الطلبات المقدمة للسلطات الإيرانية عقد لقاء جديد بين السفيرة الإيطالية وسالا، بعد الاجتماع الذي جرى في 27 ديسمبر. (أنسامد).

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