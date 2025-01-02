ماتاريلا إلى بايدن: نرفض الإرهاب بناءً على قيمنا المشتركة

(أنسامد) - يناير 2 - روما - بعث الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا برسالة إلى نظيره الأمريكي جو بايدن بعد مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات عندما اقتحمت شاحنة صغيرة حشدًا في وسط مدينة نيو أورليانز ليلة رأس السنة الجديدة، في هجوم وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه "عمل إرهابي".وصرح ماتاريلا في رسالته: "علمت بفزع بالهجوم الخسيس الذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا والجرحى في مدينة نيو أورليانز"، مضيفًا: "الشعب الإيطالي يشارك الحداد من فقدوا أحباءهم، ويعرب عن أمله في الشفاء العاجل للمصابين".وأضاف: "في هذه اللحظة العصيبة التي يمر بها الشعب الأمريكي، أود أن أجدد تأكيد عزم الجمهورية الإيطالية الراسخ على مكافحة أي شكل من أشكال الإرهاب بكل حزم، استنادًا إلى قيم الحضارة والديمقراطية واحترام الحياة الإنسانية التي طالما تشاركناها مع الولايات المتحدة".كما أعرب ماتاريلا عن "خالص تعازيه وتعازي الجمهورية الإيطالية" لبايدن، قائلاً: "بروح من التضامن، وبانتظار الترحيب بكم في روما قريبًا".ومن المقرر أن يقوم الرئيس بايدن والسيدة الأولى بزيارة إلى روما بين 9 و12 يناير للقاء البابا فرنسيس والرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. (أنسامد).

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