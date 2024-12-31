أكبرمشهد ميلاد مرسوم في العالم في كنيسة سانتا ماريا بيروجيا

(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - يقع أكبر مشهد ميلاد مرسوم في العالم في كنيسة سانتا ماريا دي بيانكي في سيتا ديلا بيفي بمقاطعة بيروجيا، يعد من أبرز الأعمال الفنية في عصر النهضة الإيطالية.و يتميز هذا العمل بتفاصيله الدقيقة التي تبرز شخصية السيدة العذراء والطفل، بالإضافة إلى المجوس الذين يضفون على اللوحة بعدًا إضافيًا.و يبلغ عرض اللوحة 7 أمتار وارتفاعها 6.5 مترًا، وقد رسمها الفنان الشهير بييترو فانوتشي، المعروف باسم بيروجينو.في السنوات الأخيرة، تم تسليط الضوء على هذا العمل الفني من خلال استخدام تقنيات حديثة مثل الإسقاطات المستهدفة، التي تتيح للزوار تجربة جديدة ورؤية مبتكرة لهذا المشهد الميلادي.هذا التقديم البصري الرائع سمح بإبراز التفاصيل الهامة، مثل المجوس الذين تم إخراجهم من السياق العام للوحة، مما خلق تأثيرًا بصريًا مدهشًا.تُعتبر هذه الفعالية جزءًا من مساعي مدينة سيتا ديلا بيفي للترويج لثقافتها وفنها، حيث جذب هذا الحدث الزوار من مختلف أنحاء إيطاليا.وأشاد رئيس البلدية فاوستو ريسيني بنجاح هذا الحدث، مؤكدًا أنه يعكس التزام المدينة بتقديم أحداث ثقافية عالية الجودة تسلط الضوء على كنوزها الفنية والمناظر الطبيعية. (أنسامد).

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