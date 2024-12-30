استقالة لويجي سبارا رئيس اتحاد نقابات العمال الإيطالي

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - من المقرر أن يستقيل لويجي سبارا من منصبه كرئيس لاتحاد نقابات العمال الإيطالي (CGIL) بعد أربع سنوات من توليه القيادة، حيث ستتولى نائبته دانييلا فومارولا منصب القيادة اعتبارًا من الشهر المقبل.يأتي هذا في إطار قوانين اتحاد المحامين الكنديين التي تمنع الأشخاص من تولي المناصب بعد بلوغهم سن الـ65 عامًا، حيث ينص القانون على ضرورة التنازل عن المناصب في هذا العمر.يُعد اتحاد نقابات العمال الإيطالي (CGIL) ثاني أكبر اتحاد نقابي في إيطاليا بعد اتحاد النقابات الشيوعية (CISL)، وكان في الماضي متحالفًا مع الحزب الشيوعي الإيطالي (PCI).يعتبر هذا الاتحاد جزءًا من الحركة النقابية الإيطالية التي تضم ثلاثة اتحادات رئيسية.وقد شهدت الفترة الأخيرة صراعًا سياسيًا نقابيًا، حيث قاد سبارا واتحاد النقابات العامة بقيادة ماوريتسيو لانديني إضرابات واسعة ضد السياسات الاقتصادية للحكومة الإيطالية وميزانية عام 2025.(أنسامد).

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