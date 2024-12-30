مصر تقول إن "قرش تايجر" قتل سائحا إيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - قتلت سمكة قرش من نوع تايجر سائحا من روما يبلغ من العمر 48 عاما في البحر الأحمر يوم الأحد، حسبما أعلنت السلطات المصرية يوم الاثنين.قتل القرش، جيانلوكا دي جيويا، المولود في العاصمة الإيطالية ولكنه مقيم في فرنسا حيث ولدت زوجته، بينما أصيب صديقه الذي حاول إيقاف هجوم القرش الغاضب، بيبينو فاباني البالغ من العمر 69 عامًا، بجروح طفيفة في الحادث.وقد تعرض الإيطاليان للهجوم صباح يوم الأحد "في المياه العميقة خارج منطقة السباحة" في منتجع مرسى علم، حسبما أفادت وزارة البيئة المصرية.وكانا يمارسان رياضة الغوص للاستمتاع بالشعاب المرجانية هناك والاحتفال بعيد ميلاد دي جيوا في 21 ديسمبر، حسبما قالت عائلته.في أعقاب الهجوم، سيظل الجزء من البحر الذي وقع فيه الهجوم مغلقًا أمام السباحة لمدة يومين، بدءًا من يوم الاثنين.بعد الهجوم، نُقل جثمان دي جيوا إلى مستشفى بورت غالب مع فاباني.وقالت السفارة الإيطالية في القاهرة إنها تقدم المساعدة القنصلية لعائلة المتوفى البالغ من العمر 48 عامًا والمواطن المصاب.دي جيويا من مواليد عام 1976، تخرج في الاقتصاد والتجارة من جامعة سابينزا في روما عام 1995، وعمل في مركز أبحاث المفوضية الأوروبية، وكان يعمل في دائرة العمل الخارجي الأوروبي، وهي الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، منذ عام 2012.وعلى صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك العديد من الصور له في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما تكون في مواقع ساحلية، بالتناوب مع صور مع زوجته الفرنسية الأصل التي تزوجها منذ عام 2013.ومن بين الحوادث الأخيرة، كان هناك حادثة وفاة روسي في الغردقة في يونيو من العام الماضي وسائحين اثنين في عام 2022، نمساوي وبريطاني. (أنسامد).

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