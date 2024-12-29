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والد سيسيليا سالا يعرب عن تقديره للاهتمام بقضية ابنته

29 ديسمبر 2024, 09:50

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - أعرب ريناتو سالا، والد الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا المحتجزة في سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران بتهم غير معروفة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول، عن امتنانه للاهتمام الكبير الذي حظيت به قضية ابنته.

وقالت الحكومة الإيطالية إنها تبذل كل ما في وسعها لتأمين عودة مراسلة صحيفة "إيل فوغليو" اليومية البالغة من العمر 29 عامًا. وقد أثارت قضيتها موجة من التضامن عبر شبكة الإنترنت.

وقال ريناتو سالا في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): أشكر الجميع على الاهتمام الذي يولونه لابنتي"، رافضًا الإدلاء بتصريحات بشأن القضية.

دعت السلطات الإيطالية إلى التعامل الإعلامي بحذر مع القضية، التي قد تكون مرتبطة باعتقال مشتبه به سويسري-إيراني بتهمة تهريب أسلحة في ميلانو بناءً على مذكرة أمريكية. (أنسامد).

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