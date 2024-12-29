والد سيسيليا سالا يعرب عن تقديره للاهتمام بقضية ابنته

وقالت الحكومة الإيطالية إنها تبذل كل ما في وسعها لتأمين عودة مراسلة صحيفة "إيل فوغليو" اليومية البالغة من العمر 29 عامًا. وقد أثارت قضيتها موجة من التضامن عبر شبكة الإنترنت.
وقال ريناتو سالا في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): أشكر الجميع على الاهتمام الذي يولونه لابنتي"، رافضًا الإدلاء بتصريحات بشأن القضية.
دعت السلطات الإيطالية إلى التعامل الإعلامي بحذر مع القضية، التي قد تكون مرتبطة باعتقال مشتبه به سويسري-إيراني بتهمة تهريب أسلحة في ميلانو بناءً على مذكرة أمريكية. (أنسامد).
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