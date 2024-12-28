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قراصنة موالون لروسيا يهاجمون مواقع مطارات ميلانو الإلكترونية

28 ديسمبر 2024, 13:02

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - هاجم قراصنة إلكترونيون موالون لروسيا يوم السبت مواقع إلكترونية تابعة لمطاري مالبينسا وليناتي في ميلانو.

قامت مجموعة "NoName057" باختراق المواقع، مما أدى إلى تعطيل وصول المستخدمين الذين كانوا يحاولون التحقق من معلومات الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، ولكن دون أن تؤثر الهجمات على حركة الطيران نفسها.

وقد أعلن القراصنة عن هذه الهجمات بأنفسهم، وكتبوا في رسالتهم عبر الدردشة: الإيطاليون المعادون لروسيا يتلقون ردًا إلكترونيًا مستحقًا"، مرفقين قائمة بالمواقع التي تم اختراقها أو التي أصبحت غير متاحة، بما في ذلك وزارة الخارجية الإيطالية، وبوابات شركة "سيينا" للتنقل ووسائل النقل العام المحلية في سيينا والمقاطعات المحيطة، ومجموعة "تورينو" للنقل العام المحلي في إيطاليا، واتحاد "فيدرتراسبورتو" لمشغلي ومديري البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية والسياحة. (أنسامد).

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