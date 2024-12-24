إيطاليا تتصدر الاتحاد الأوروبي من حيث أموال برنامج الإصلاح

(أنسامد) - ديسمبر 24 - روما - أعلن مكتب رئيسة الوزراء، الإيطالية جيورجيا ميلوني، في قصر كيجي بروما أن إيطاليا تصدرت الاتحاد الأوروبي من حيث حجم المبالغ التي تم جمعها في إطار خطة التعافي والمرونة الوطنية بعد كوفيد (NRRP).وقال المكتب، في بيان أصدره بعد أن سلمت المفوضية الأوروبية الدفعة السادسة من برنامج إعادة الإعمار الوطني لإيطاليا، والتي بلغت قيمتها 8.7 مليار يورو: "تؤكد إيطاليا نفسها كأكبر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تلقت تمويلات، حيث حصلت على 122 مليار يورو، أي ما يعادل 63% من إجمالي مخصصات البرنامج." وأكد البيان أن هذه النتيجة الإيجابية ستتيح لإيطاليا فرصة استثمار المبالغ في العديد من القطاعات الاستراتيجية.وأشار البيان إلى أن الدفع يأتي بعد التقييم الإيجابي الذي أجرته المفوضية الأوروبية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي أكد تحقيق إيطاليا لـ39 هدفًا، موزعة على 23 مرحلة رئيسية و16 هدفًا.من جهته، قال وزير الشؤون الأوروبية، والسياسة المتماسكة، وبرنامج إعادة الإعمار الوطني، توماسو فوتي، إن الحكومة الإيطالية ملتزمة بتقديم طلب الدفعة السابعة بحلول نهاية العام.وأضاف فوتي: "إن العمل الإيجابي الذي تحقق للوصول إلى الدفعة السادسة يعكس التزام الحكومة أيضًا بتقديم طلب الدفعة السابعة، التي تساوي 18.3 مليار يورو، مع التركيز على مراقبة الخطة والإجراءات المرتبطة بالدفعات الثلاث الأخيرة." (أنسامد).

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