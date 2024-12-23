البطريرك بيتسابالا يدخل غزة ويطمئن المصلين: "لن نتخلى عنكم"

(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - أعلنت بطريركية القدس أن الطريرك القدس الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا عبر إلى قطاع غزة حيث وصل إلى مجمع كنيسة رعية العائلة المقدسة في زيارة تضامنية بمناسبة عيد الميلاد، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع.البطريرك بيتسابالاهو رئيس أساقفة روماني كاثوليكي إيطالي، بطريرك القدس اللاتيني الحالي.وفي حديثه مع المصلين في الكنيسة، أكد الكاردينال بيتسابالا لهم أنهم لن يُتركوا وحدهم في محنتهم. وقال في عظته: "لن نتخلى عنكم أبدًا، لا تخافوا وحافظوا على قلوبكم، معًا نتذكر أن يسوع هنا معكم." وأضاف: "أحمل إليكم تضامن الكنيسة كلها. أنتم اليوم نور كنيستنا، والميلاد هو في الحقيقة احتفال بالنور، وفي هذا الوضع الصعب يجب أن نبحث عن معنى حياتنا." وشدد الكاردينال على أهمية العلاقات الإنسانية قائلاً: "اصنعوا علاقات، ولا تستسلموا لهذا الوضع. الناس من جميع أنحاء العالم، وليس فقط المسيحيين، هم معكم. العالم كله يراقبكم، وأنتم قادرون على تقديم شيء مهم." وأشار إلى ضرورة اختيار النور على الظلام، قائلاً: "من الضروري أن نختار ما إذا كنا نريد أن ننتمي إلى النور أو الظلام، إلى يسوع أو إلى شخص آخر. نحن فخورون بكم، ليس بسبب شيء خاص، ولكن لأنكم بقيتم كما أنتم: مسيحيون مع يسوع." وفي ختام زيارته، أكد الكاردينال بيتسابالا: "سنحمل معنا نور يسوع من هنا"، وذلك بعد أن ترأس سر التثبيت لمجموعة من الشباب.من جهة أخرى، نفت سفارة إسرائيل لدى الكرسي الرسولي التقارير التي تحدثت عن منع البطريرك من دخول غزة. وأكدت السفارة عبر منصة "إكس" أن طلب البطريرك للدخول قد تم قبوله، كما حدث في الزيارات السابقة.وكان البابا فرانسيس قد أشار في خطاب له بمناسبة عيد الميلاد، إلى أنه لم يُسمح للبطريرك بدخول غزة، وهو ما أثار بعض الجدل في حينه.(أنسامد).

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