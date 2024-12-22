البابا ينتقد "القسوة" في ضربات غزة ويطالب بوقف إطلاق النار

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - أدان البابا فرنسيس يوم الأحد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرًا إلى "القسوة" التي ترافقها، وذلك خلال صلاته الأسبوعية.وقال البابا بقلق: "بكل ألم أفكر في غزة، في ما يعانيه الأطفال من إطلاق نار، في قصف المدارس والمستشفيات. كم من القسوة هذه؟"، معبرًا عن استنكاره للدمار الواسع والآثار المأساوية على المدنيين.كما دعا البابا إلى "وقف إطلاق النار" في جميع الجبهات خلال فترة عطلة عيد الميلاد، معبرًا عن أمله في أن يسود السلام في تلك الأيام.وكان البابا قد أطلق نفس الرسالة يوم السبت، مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى اتهامه بـ "المعايير المزدوجة".وفي خطاب له بمناسبة عيد الميلاد أمام الكرادلة الكاثوليك، الذين يرأسون مختلف أقسام الفاتيكان، قال البابا: "هذه قسوة، هذه ليست حربًا"، مضيفًا: "أريد أن أقول هذا لأنه يمس القلب"، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية القاتلة التي استهدفت غزة يوم الجمعة.(أنسامد).

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