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بايدن يلتقي البابا فرنسيس وماتاريلا وميلوني في يناير

20 ديسمبر 2024, 15:22

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقوم بزيارة للعاصمة الإيطالية روما من 9 إلى 12 يناير القادم للقاء البابا فرنسيس والرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأفاد متحدث باسم البيت الأبيض أن بايدن سيلتقي بالبابا فرنسيس في 10 يناير، موضحا أنه خلال هذه الزيارة، التي تأتي قبل وقت قصير من انتهاء ولايته، سيلتقي بايدن بمسؤولين إيطاليين بارزين لتسليط الضوء على قوة العلاقات بين الولايات المتحدة وإيطاليا ولشكر رئيسة الوزراء ميلوني على قيادتها لمجموعة السبع.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن تحدث عبر الهاتف مع البابا فرنسيس يوم الخميس، موضحا أن اجتماعهما القادم سيركز على الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في كافة أنحاء العالم.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس شكر البابا على جهوده المستمرة لتخفيف المعاناة على مستوى العالم، بما في ذلك جهوده لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الدينية. (أنسامد).

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