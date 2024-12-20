تقرير: ثلثي قمامة إيطاليا جمعت بشكل منفصل لإعادة تدويرها

وذكر التقرير أن الفجوة بين الشمال والجنوب في مجال إعادة التدوير لا تزال موجودة، ولكنها تقلصت بنسبة 4.5 نقطة مئوية، ففي الجنوب يتم جمع 58.9% من النفايات بشكل منفصل، بينما في الشمال تصل النسبة إلى 73.4%. وفي وسط إيطاليا، يتم جمع 62.3% من القمامة بشكل منفصل.
كما أشار التقرير إلى أداء متميز في مدينة بولونيا، حيث تم جمع نحو 73% من نفاياتها بشكل منفصل، مما يجعلها أول مدينة إيطالية يزيد عدد سكانها عن 200 ألف نسمة تتجاوز هدف الاتحاد الأوروبي بنسبة 65% في جمع النفايات بشكل منفصل قبل عام 2030. (أنسامد).
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