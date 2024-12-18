ميلوني تدافع عن صداقتها مع إيلون ماسك

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، الأربعاء، عن صداقتها مع الملياردير الأمريكي وعضو إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إيلون ماسك بعد أن سألها رئيس الوزراء السابق وعضو مجلس الشيوخ ماريو مونتي بشأن علاقاتها معه.قالت ميلوني أمام مجلس الشيوخ قبل قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع: "لدي علاق جيدة مع الكثير من الناس ولا أتلقى أوامر من أي شخص، يجب أن تكونوا سعداء بذلك".وتابعت: "أنا شخص حر أتحدث مع الجميع ولكنني لا أتلقى الأوامر من أحد. لا أعرف ما هو الفيلم الذي شاهدتموه، لكنني أعتقد أنه ينبغي علينا أن نفهم بعضنا البعض على اختلاف جوهري بيننا وبين ما رأيناه (في الحكومة) على مر السنين".واستطردت: "لقد رأينا في الماضي قادة اعتقدوا أن العلاقة الجيدة تعني تنفيذ أوامر الآخرين بتبعية".ولمرات عديدة، أعربت ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، وكذلك ماسك الذي يعد أغنى رجل في العالم، عن إعجابهما ببعضهما البعض.في نوفمبر الماضي، أثار ماسك مزاعم المعارضة بالتدخل في شؤون إيطاليا، بعدما قال : "يجب أن يرحل هؤلاء القضاة" بعد أن ألغت المحاكم احتجاز أول دفعات صغيرة من المهاجرين الذين إرسالهم إلى مراكز المهاجرين في ألبانيا. (أنسامد).

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