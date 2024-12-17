ميلوني: تعيين فيتو اعتراف بالدور المركزي لإيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 17 - روما - أبلغت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مجلس النواب اليوم الثلاثاء بأن تعيين الإيطالي رافاييل فيتو نائبًا للرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مع مهمة التماسك والحزب الوطني للإصلاح، يعكس الدور المركزي لإيطاليا في الاتحاد الأوروبي.وأكدت ميلوني أن وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي السابق يُعد "سياسيًا ذا قيمة، ويحظى باحترام كبير في إيطاليا وأوروبا". وأضافت أن هذا التعيين يعكس مكانة إيطاليا ويُظهر كيف أن الدور الذي سيتحمله يعكس ثقل البلاد في أوروبا، مما يثبت مركزية إيطاليا.وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن "هذا التعيين ليس مجرد لقب فخري، بل هو أداة عملية تسمح بالإشراف والتنسيق على القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة، وصيد الأسماك، واقتصاد البحر، والإسكان الاجتماعي".وأوضحت أن الحساسية الإيطالية يمكن أن تساهم في نهج عملي يتجاوز الأطر الأيديولوجية والعقائدية التي كانت سائدة في السنوات الأخيرة. (أنسامد).

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