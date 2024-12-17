ميلوني: تعيين فيتو اعتراف بالدور المركزي لإيطاليا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

ميلوني: تعيين فيتو اعتراف بالدور المركزي لإيطاليا

17 ديسمبر 2024, 17:58

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - ديسمبر 17 - روما - أبلغت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مجلس النواب اليوم الثلاثاء بأن تعيين الإيطالي رافاييل فيتو نائبًا للرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مع مهمة التماسك والحزب الوطني للإصلاح، يعكس الدور المركزي لإيطاليا في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت ميلوني أن وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي السابق يُعد "سياسيًا ذا قيمة، ويحظى باحترام كبير في إيطاليا وأوروبا". وأضافت أن هذا التعيين يعكس مكانة إيطاليا ويُظهر كيف أن الدور الذي سيتحمله يعكس ثقل البلاد في أوروبا، مما يثبت مركزية إيطاليا.

وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن "هذا التعيين ليس مجرد لقب فخري، بل هو أداة عملية تسمح بالإشراف والتنسيق على القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة، وصيد الأسماك، واقتصاد البحر، والإسكان الاجتماعي".

وأوضحت أن الحساسية الإيطالية يمكن أن تساهم في نهج عملي يتجاوز الأطر الأيديولوجية والعقائدية التي كانت سائدة في السنوات الأخيرة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:58

ميلوني: تعيين فيتو اعتراف بالدور المركزي لإيطاليا

10:48

نشركتاب "سبيرا" سيرة حياة بابا الفاتيكان

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:58

ميلوني: تعيين فيتو اعتراف بالدور المركزي لإيطاليا

10:48

نشركتاب "سبيرا" سيرة حياة بابا الفاتيكان