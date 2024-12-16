إيطاليا توافق على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - وافقت الحكومة الإيطالية يوم الاثنين على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهي الحزمة العاشرة منذ بداية الغزو الروسي.وأفادت مصادر إن الإجراء - الذي يتضمن الحزمة العاشرة من المساعدات العسكرية الإيطالية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي - سيُعرضه وزير الدفاع جيدو كروسيتو يوم الأربعاء في هيئة الرقابة البرلمانية التابعة لجهاز المخابرات الإيطالي.وكما جرت العادة مع الحزم السابقة، فإن قائمة المواد التي سيتم إرسالها ستظل سرية.وفي حديثه خلال مؤتمر السفراء يوم الاثنين، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أنطونيو تاياني، أن "إيطاليا تقف إلى جانب كييف في التزام شامل من أجل تحقيق سلام عادل، وليس استسلامًا لأوكرانيا".وأضاف أن هناك جهودًا جارية لتنظيم "مؤتمر سلام ثانٍ بمشاركة روسيا أيضًا، إلى جانب شركاء مثل الصين والهند والبرازيل".كما أشار الوزير إلى أن الاجتماع الأخير لوزراء خارجية مجموعة السبع في فيوجي قد أبرز أهمية دعم أمن الطاقة في أوكرانيا وتعزيز جهود إعادة إعمارها.وأضاف تاياني أن هذا التزام "يجعلنا في الخطوط الأمامية، خاصة قبل مؤتمر إعادة الإعمار الذي ستستضيفه روما في يوليو/تموز المقبل".(أنسامد).

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