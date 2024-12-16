تايانى:خفض ضريبة الدخل على المستثمرين، والضرائب على العمال

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - قال وزير الخارجية ونائب رئيسة الوزراء الإيطالية أنطونيو تاياني أن سلسلة من التحسينات والتغييرات تم إجراؤها في السياسات الاقتصادية الإيطالية.وفي مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا شدد على أن الهيكل العام للسياسة الاقتصادية لا يزال قائمًا، رغم وجود بعض التعديلات مثل خفض ضريبة الدخل على المستثمرين، والعمال، وتأجيل ضريبة القيمة المضافة للقطاع الثالث لمدة عام.وأكد تاياني على أهمية هذه الإجراءات واصفًا إياها بـ أنها"الإجراءات الهامة" التي تحقق مطالب تم رفعها.وأضاف أنه في ظل الأزمات الحالية التي تمر بها دول أوروبية، بما في ذلك الحربين المستمرتين، يجب أن تكون السياسات الاقتصادية مرنة وملائمة للواقع الراهن.وأشار إلى أن هناك حاجة لتقديم دعم قوي للمصنعين والمصدرين، وهو ما يعكس مسار السياسة الصناعية الإيطالية الذي يعتمد على ثلاث ركائز رئيسية: النمو، خفض الضغوط المالية والإدارية، وتخفيض الإنفاق الحكومي.كما ذكر تاياني الخطط المستقبلية المتعلقة بتخفيض تكلفة الطاقة، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة النووية.وفي إطار تعزيز السياسة الخارجية، أشار إلى أن إيطاليا تبدأ بتنظيم مؤتمر كبير للسفراء الإيطاليين حول "السياسة والسياسات التصديرية".(أنسامد).

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