البابا فرنسيس ينتقد "تهميش" المرضى

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - انتقد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يوم السبت "تهميش" المرضى، وذلك خلال لقائه بأعضاء الجمعية الإيطالية لمكافحة سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية والورم النخاعي.وقال البابا الأرجنتيني، إن المرض غالبًا ما يُغرق الشخص وعائلته في ظلام الألم والقلق، مما يؤدي إلى العزلة والانطواء.وتابع: على المستوى الاجتماعي، غالبًا ما يُنظر إلي المرض على أنه هزيمة، شيء يجب إخفاؤه وإزالته؛ يتم رفض المرضى بحجة نقص الكفاءة والقدرة، ويتم تهميش المعاناة لأنها تسبب الخوف وتعيق الخطط.وأضاف : بدلاً من ذلك، من الضروري مساعدة المريض من أجل إيجاد معنى للألم وتقديم إجابات للعديد من "الأسئلة". حتى عندما يبدو كل شيء مفقودا، يبقى الأمل ممكنا.واختتم البابا فرنسيس قائلا: لكن الأمر يتطلب شخصًا يجلب بصيصا من الضوء، شعلة من الأمل، عبر الصداقة والقرب والإنصات. (أنسامد).

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