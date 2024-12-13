سالفيني: طرح قواعد جديدة بشأن الإضرابات

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - قال نائب رئيسة الوزراء ووزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني، إنه سيطرح قواعد جديدة بشأن الإضرابات في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.وأوضح أن المعايير الحالية بحاجة إلى تعديل يراعي مصلحة الجميع، خاصة بعد تسجيل عدد كبير من الإضرابات هذا العام.وأضاف سالفيني أن "الحق في الإضراب مكفول للجميع وهو مذكور في الدستور، ولكن سيكون من المناسب مراجعة التشريعات" نظراً للعدد الكبير من الإضرابات التي نظمت مؤخراً، والتي بلغت ألف إضراب منذ تولي الحكومة الحالية السلطة.وأشار إلى أن هذا العدد الكبير من الإضرابات يعني أن الأداة نفسها، أي الإضراب، قد فقدت فاعليتها.جاءت تصريحات سالفيني قبل إضراب عام في قطاع النقل يستمر لمدة 24 ساعة يومي الخميس والجمعة.وقد أعلنت النقابات أنها ستتجاهل الأمر الذي أصدره الوزير بتقليص مدة الإضراب إلى أربع ساعات.وأكد سالفيني أنه سيطرح هذه المراجعة على طاولة الأغلبية الحكومية بهدف تحسين الوضع لصالح العمال والنقابات. (أنسامد).

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