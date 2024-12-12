مجلة "بوليتيكو": ميلوني أكثر الشخصيات تأثيرًا في أوروبا

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - في تصنيفها السنوي لعام 2025، صنفت مجلة "بوليتيكو" رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، كأكثر الشخصيات تأثيرًا في أوروبا لهذا العام.وتمكنت ميلوني، التي كانت في السابق تعتبر شخصية هامشية بسبب تطرفها القومي، من التحول إلى واحدة من أبرز القادة الأوروبيين في فترة زمنية قصيرة.وذكرت المجلة أنها أصبحت الشخصية التي يمكن الاتصال بها في حال رغبة أي شخص في التحدث إلى أوروبا، سواء كان ذلك إيلون ماسك أو مسؤولين في واشنطن.وتعكس هذه النقلة الكبيرة في مسيرتها السياسية الصعود الملحوظ لزعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، الذي كان في البداية مستبعدًا بسبب توجهاته المتطرفة، وصولًا إلى توليها منصب رئيسة وزراء إيطاليا.وقد وصفت بوليتيكو تصاعدها بأنه انعكاس للروح المتطرفة التي تنمو على جانبي الأطلسي، معتبرة أن ميلوني أصبحت شخصية محورية يمكن لبروكسل وواشنطن التفاهم معها.كما تطرقت المجلة إلى أن سنة ميلوني في السلطة كانت من بين الأكثر استقرارًا لإيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث نجحت في تحقيق استقرار حكومي نسبي مقارنة بالفترات الماضية من الاضطراب السياسي في البلاد. (أنسامد).

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