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وصول فتاة صغيرة سافرت بمفردها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

على متن قارب صغير قادم من صفاقس

11 ديسمبر 2024, 13:14

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - وصلت فتاة صغيرة، يقدر عمرها بعشرة أعوام، إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية على متن قارب صغير انطلق من مدينة صفاقس التونسية.

تم إنقاذ الفتاة من قبل منظمة "تروتامار 3" غير الحكومية، حيث ساعدها رجال الإنقاذ على النزول في وقت مبكر من صباح يوم اليوم الأربعاء.

تشير المعلومات الأولية إلى أن الفتاة من أصل سيراليوني، ولكن لم تتضح بعد الأسباب التي دفعتها إلى هذه الرحلة الخطيرة بمفردها.

وفي نفس الليلة، شهدت لامبيدوزا وصول ما يقارب 356 مهاجرًا آخرين على متن خمسة قوارب، من بينهم قارب كان يحمل 111 شخصًا من جنسيات متنوعة، مثل مصر وإريتريا وباكستان وسوريا والسودان والصومال، بينهم 13 امرأة و11 قاصرًا. وقد تم إنقاذهم بواسطة السلطات المحلية، بما في ذلك الشرطة المالية ووكالة فرونتكس.

أما القوارب الأخرى، فكانت تحمل أعدادًا متفاوتة من المهاجرين، تراوحت بين 45 و87 شخصًا، من جنسيات مختلفة مثل بنغلاديش وسوريا والمغرب والسودان وإيران، وقد أفاد جميعهم بأنهم انطلقوا من الأراضي الليبية. (أنسامد).

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