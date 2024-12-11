إيطاليا:أحكام بالسجن على 3 مهربين مهاجرين

(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - حكمت محكمة في مدينة كروتوني في كالابريا الإيطالية على ثلاثة من مهربي المهاجرين المزعومين بالسجن لفترات تتراوح بين 11 و16 عامًا بسبب تورطهم في غرق سفينة في 26 فبراير 2023 قبالة منطقة ساحلية قريبة من ستيكاتو دى كوترو، ما أسفر عن مقتل 94 شخصًا على الأقل، بينهم 35 طفلًا ومراهقًا.تم الحكم على حسين، باكستاني يبلغ من العمر 22 عامًا، بالسجن لمدة 16 عامًا.كما حُكم على سامي فؤاد، مواطن تركي يبلغ من العمر 51 عامًا، بالسجن لمدة 16 عامًا.تم الحكم أيضًا على خالد أرسلان، باكستاني يبلغ من العمر 26 عامًا، بالسجن لمدة 11 عامًا بتهمة المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية، ما تسبب في وفاة الركاب.وقد بكى الباكستانيان عند قراءة الحكم في المحكمة.في فبراير من نفس العام، حكم قاضٍ في كروتوني على غون أوفوك، وهو تركي يبلغ من العمر 29 عامًا وكان من بين المتاجرين بالبشر على متن قارب "سمر لوف" الذي غرق قبالة كوترو، بالسجن لمدة 20 عامًا مع غرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو. (أنسامد).

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