ترامب يصف ميلوني بأنها "شخصية حيوية حقيقية"

(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - وصف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بأنها "شخصية حيوية حقيقية".و في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست،أضاف أن لقائهما في إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس يوم الأحد كان "رائعًا".وأشار ترامب إلى أنه استمتع بلقائه مع ميلوني، مشيرًا إلى أنها "مليئة بالطاقة"، وكانا قد تناولا العشاء معًا خلال حفل استقبال حضره 60 من قادة العالم.وذكر ترامب أنه كانت هناك "تفاهم رائع" بينهما، وأوضح أن الزعماء العالميين الذين شاركوا في إعادة افتتاح الكاتدرائية هذا العام كانوا مشابهين لأولئك الذين حضروا قبل أربع سنوات حينما كان في البيت الأبيض.وأعرب عن أمله في أن يتمكنوا من "تقويم العالم قليلاً". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA