عواصف ثلجية تضرب مصاعد التزلج في فالسيسيا، وإنقاذ 150 شخصًا

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - تعرضت مصاعد التزلج في منطقة الرياضات الشتوية في فالسيسيا، بالقرب من فيرتشيلي، لعواصف جليدية شديدة، ما أدى إلى محاصرة نحو 150 متزلجًا ومتنزهًا.ووفقًا لخدمات الإنقاذ الجبلية، تم إنقاذ هؤلاء الأشخاص يوم الجمعة بعد أن تم نقلهم إلى أسفل الوادي باستخدام جرافات الثلج.وأوضحت خدمة الإنقاذ الجبلية والكهوف في بيدمونت أن مجموعة من المتزلجين علقوا في محطة مصعد التزلج "باسو دي سالاتي"، حيث كانت الشركة المسؤولة عن تشغيل المنحدرات قد بدأت في عملية نقلهم إلى أسفل الوادي باستخدام الجرافات.ورغم الجهود المبذولة، أُفيد بوجود صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق في الوادي بين بيانالونجا وألاجنا، حيث تسببت قلة الثلوج في تعقيد عملية النقل باستخدام جرافات الثلج، كما أن تراكم الجليد على الطرق جعل الوصول إلى المنطقة مستحيلاً باستخدام المركبات ذات العجلات.حتى الآن، أكدت خدمة الإنقاذ الجبلية أن جميع الحالات تحت السيطرة ولا توجد إصابات حرجة. (أنسامد).

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