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رفض إيطالي لاتفاقية أوروبية مع ميركوسور دون ضمانات للمزارعين

06 ديسمبر 2024, 12:34

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - ذكرت مصادر في مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن إيطاليا لن توقع على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتّل "ميركوسور" ما لم تتضمن ضمانات أقوى للمزارعين الأوروبيين.

تقوم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بزيارة لمونتفيدو عاصمة أوروجواي لإجراء محادثات مع زعماء أمريكا الجنوبية في قمة ميركوسور التي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي، تأكيدا على أن تعميق العلاقات مع دول تكتل ميركوسور يجب أن يظل أولوية استراتيجية، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الصناعية، بالنسبة للاتحاد الأوروبي وإيطاليا.

وقالت المصادر إنّ "الحكومة الإيطالية تعتقد أنّ الظروف غير متوافرة لتوقيع النصّ الحالي"، مضيفة : لا يمكن توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور إلا مع وجود ضمانات كافية في حالة اختلال التوازن في القطاع الزراعي. (أنسامد).

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