سالفينى:إيطاليا تلتزم بتطبيق قوانين صارمة لسلامة السائقين

(أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير النقل الإيطالى ماتيو سالفينى أن بلاده تدعم توجيه "عدم الأهلية" الذى يهدف إلى توحيد بعض القرارات المتعلقة بسحب رخص القيادة، وذلك في إطار تعزيز سلامة الطرق.وقال سالفيني خلال حديثه أمام مجلس النقل بالاتحاد الأوروبي أن إيطاليا تلتزم بتطبيق قوانين صارمة لضمان سلامة السائقين، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالمخالفات الأربع الخطيرة التي حددتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، وهي السرعة المفرطة، القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، ووقوع الحوادث المميتة.كما ذكر سالفيني أن إيطاليا بصدد اعتماد قانون جديد للطرق السريعة يشمل أيضًا إجراءات صارمة ضد استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، وهو ما يُعد خطوة إضافية نحو الحد من الحوادث التي تُسجل بسبب التشتت الذهني أثناء القيادة. (أنسامد).

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