وزير أمن الطاقة: إيطاليا مستعدة للعودة إلى الطاقة النووية

(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - أعلن وزير أمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين أن إيطاليا جاهزة للعودة إلى استخدام الطاقة النووية.جاء هذا الإعلان بعد فترة طويلة من التخلي عن الطاقة النووية في البلاد بعد الاستفتاء الذي جرى في أعقاب كارثة تشيرنوبيل.في خطابه أمام جمعية الرابطة النووية الإيطالية أكد بيكيتو أن الوقت قد حان للقطاع الخاص لإنتاج مفاعلات نووية صغيرة من الجيل الأحدث، مع دعم مالي من الحكومة.وأضاف أن إيطاليا مستعدة ثقافيًا للعودة إلى الطاقة النووية، بشرط تعاون السياسة وريادة الأعمال والبحث في إطار من الالتزام المشترك.وأوضح بيكيتو أن الفريق الذي يقوده البروفيسور جيوفاني جوزيتا سيقدم مشروع قانون بحلول نهاية العام، بهدف تحديد مسار تنظيمي جديد ونظام حوكمة لقطاع الطاقة النووية.كما أشار إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى هيئة تفتيش على الأمن النووي، التي سيتم تعزيزها لضمان الأمان في القطاع. (أنسامد).

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