وزير أمن الطاقة: إيطاليا مستعدة للعودة إلى الطاقة النووية

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

وزير أمن الطاقة: إيطاليا مستعدة للعودة إلى الطاقة النووية

04 ديسمبر 2024, 08:15

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - أعلن وزير أمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين أن إيطاليا جاهزة للعودة إلى استخدام الطاقة النووية.

جاء هذا الإعلان بعد فترة طويلة من التخلي عن الطاقة النووية في البلاد بعد الاستفتاء الذي جرى في أعقاب كارثة تشيرنوبيل.

في خطابه أمام جمعية الرابطة النووية الإيطالية أكد بيكيتو أن الوقت قد حان للقطاع الخاص لإنتاج مفاعلات نووية صغيرة من الجيل الأحدث، مع دعم مالي من الحكومة.

وأضاف أن إيطاليا مستعدة ثقافيًا للعودة إلى الطاقة النووية، بشرط تعاون السياسة وريادة الأعمال والبحث في إطار من الالتزام المشترك.

وأوضح بيكيتو أن الفريق الذي يقوده البروفيسور جيوفاني جوزيتا سيقدم مشروع قانون بحلول نهاية العام، بهدف تحديد مسار تنظيمي جديد ونظام حوكمة لقطاع الطاقة النووية.

كما أشار إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى هيئة تفتيش على الأمن النووي، التي سيتم تعزيزها لضمان الأمان في القطاع. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:15

وزير أمن الطاقة: إيطاليا مستعدة للعودة إلى الطاقة النووية

08:41

فوتي يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للشؤون الأوروبية

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:15

وزير أمن الطاقة: إيطاليا مستعدة للعودة إلى الطاقة النووية

08:41

فوتي يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للشؤون الأوروبية