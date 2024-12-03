فوتي يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للشؤون الأوروبية

(أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - أدى السياسى الإيطالى توماسو فوتي نائب مجلس النواب عن حزب "إخوة إيطاليا"، اليمين الدستورية وزيرًا للشؤون الأوروبية والجنوب والتماسك وخطة التعافي الوطني والمرونة، أمام رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا.ويحلّ فوتي، البالغ من العمر 64 عامًا، محلّ رافاييل فيتو، الذي استقال، يوم السبت، لتولي منصبه الجديد كنائب تنفيذي لرئيس المفوضية الأوروبية، مُكلّفًا بملفّ التماسك وخطة التعافي الوطني والمرونة.وكان ماتاريلا قد استقبل، في وقت سابق، في قصر كويرينالي، رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، ووقّع على المرسوم الذي يقبل استقالة فيتو ويعيّن فوتي في المنصب، وفقًا لبيان صادر عن القصر.وحضر مراسم أداء اليمين ميلوني ووكيل وزارة مجلس الوزراء، ألفريدو مانتوفانو، وآخرون.وصرّحت ميلوني، عقب الحفل: "إنّ توماسو سياسيّ مخضرمٌ يتمتع بكفاءة عالية، وهو من أفضل الكفاءات التي يزخر بها حزب "إخوة إيطاليا" اليوم".كما أشادت رئيسة الوزراء بفوتي قائلةً: "لديه مسيرة برلمانية طويلة، وبصفته رئيسًا للكتلة البرلمانية للحزب، فقد أثبت، خلال هذه الفترة التشريعية، جدارته وخبرته، وقاد الحزب الرئيسي في الائتلاف الحكوميّ" في مجلس النواب.وسيخلف جالياتسو بيجنامي، نائب وزير البنية التحتية والنقل الحالي، فوتي في رئاسة كتلة الحزب في مجلس النواب. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA