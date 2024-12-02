إيطاليا:لاندينى يدعو لمحادثات جديدة مع الحكومة

(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - دعا ماوريتسيو لانديني، الأمين العام لأكبر نقابة عمالية يسارية في إيطاليا (الاتحاد العام لعمال إيطاليا)، إلى إجراء محادثات جديدة مع الحكومة عقب الإضراب والمظاهرة التي نُظمت يوم الجمعة الماضي.وأكد لانديني أن حوالي 500 ألف شخص شاركوا في هذه المظاهرة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجًا على مشروع قانون ميزانية الحكومة لعام 2025. وفي حديثه على هامش اجتماع تحالف الخضر واليسار في تشيانسانو بتوسكانا، أشار لانديني إلى أن النقطة الأساسية تكمن في كيفية استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين.وأضاف لانديني أن هناك حاجة ملحة لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، وكذلك فرض ضرائب جديدة لتوفير الموارد اللازمة لهذه الاستثمارات. وأكد على ضرورة أن تكون هناك استجابة واضحة من الحكومة لهذه المطالب، مطالبًا بعقد اجتماع جديد بشأن مشروع قانون الميزانية. كما شدد على أن النقابات تطالب بتجديد عقود العمل في القطاعين العام والخاص، داعيًا أصحاب العمل إلى بدء مفاوضات حول هذا الموضوع.وكانت المظاهرة والإضراب يهدفان إلى الضغط من أجل زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، وتمويل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة، بالإضافة إلى تعزيز السياسات الصناعية. (أنسامد).

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