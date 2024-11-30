إشتباكات بين متظاهرين والشرطة في تورينو

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إشتباكات بين متظاهرين والشرطة في تورينو

30 نوفمبر 2024, 13:50

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - اشتبك متظاهرون مع الشرطة في تورينو يوم الجمعة خلال إضراب عام دعت إليه النقابات العمالية.

وشارك في المسيرة طلاب ونشطاء مؤيدون للفلسطينيين ومناهضون للرأسمالية.

أحرق المتظاهرون دمية تمثل ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية، بالإضافة إلى صور كبيرة لجورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء، وجيدو كروسيتو، وزير الدفاع، وروبرتو سينجولاني، الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو.

ردد المتظاهرون، الذين بلغ عددهم بضع مئات، هتافات تطالب باستقالة الوزراء.

وفي وقت سابق من المسيرة، ألقى متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين البيض والغاز المسيل للدموع على الشرطة أمام مبنى المحافظة في ساحة كاستيلو.

ثم اشتبكت الشرطة مع محتجين آخرين، من بينهم مناهضون للرأسمالية، حاولوا الوصول إلى محطة بورتا نوفا التي تم تطويقها.

استخدمت الشرطة الهراوات لتفريق المتظاهرين الذين ردوا بالضرب والركل، مرددين شعارات ضد سالفيني وخط السكك الحديدية عالي السرعة (TAV) بين ليون وتورينو.

وفي الوقت نفسه، تمكنت مجموعة أخرى من الطلاب والناشطين المؤيدين للفلسطينيين من دخول محطة بورتا سوسا وتنظيم مظاهرة على مسارات القطار، مما أدى إلى توترات مع الشرطة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

13:53

عباس: "أتوق إلى لقاء البابا"

13:50

إشتباكات بين متظاهرين والشرطة في تورينو

17:13

البابا فرنسيس يعتزم زيارة نيقية عام 2025

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

13:53

عباس: "أتوق إلى لقاء البابا"

13:50

إشتباكات بين متظاهرين والشرطة في تورينو

17:13

البابا فرنسيس يعتزم زيارة نيقية عام 2025