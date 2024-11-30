إشتباكات بين متظاهرين والشرطة في تورينو

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - اشتبك متظاهرون مع الشرطة في تورينو يوم الجمعة خلال إضراب عام دعت إليه النقابات العمالية.وشارك في المسيرة طلاب ونشطاء مؤيدون للفلسطينيين ومناهضون للرأسمالية.أحرق المتظاهرون دمية تمثل ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية، بالإضافة إلى صور كبيرة لجورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء، وجيدو كروسيتو، وزير الدفاع، وروبرتو سينجولاني، الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو.ردد المتظاهرون، الذين بلغ عددهم بضع مئات، هتافات تطالب باستقالة الوزراء.وفي وقت سابق من المسيرة، ألقى متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين البيض والغاز المسيل للدموع على الشرطة أمام مبنى المحافظة في ساحة كاستيلو.ثم اشتبكت الشرطة مع محتجين آخرين، من بينهم مناهضون للرأسمالية، حاولوا الوصول إلى محطة بورتا نوفا التي تم تطويقها.استخدمت الشرطة الهراوات لتفريق المتظاهرين الذين ردوا بالضرب والركل، مرددين شعارات ضد سالفيني وخط السكك الحديدية عالي السرعة (TAV) بين ليون وتورينو.وفي الوقت نفسه، تمكنت مجموعة أخرى من الطلاب والناشطين المؤيدين للفلسطينيين من دخول محطة بورتا سوسا وتنظيم مظاهرة على مسارات القطار، مما أدى إلى توترات مع الشرطة. (أنسامد).

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