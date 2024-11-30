عباس: "أتوق إلى لقاء البابا"

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - أعرب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، يوم الجمعة عن توقه الشديد للقاء البابا فرنسيس خلال زيارته المرتقبة إلى إيطاليا يومي 12 و 13 ديسمبر كانون الأول.ومن المقرر أن يزور عباس إيطاليا، حيث سيلتقي خلالها بالبابا فرنسيس والرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.وفي حديث مطول مع صحيفة "أفينيري" الإيطالية، كرر عباس قوله: "أتوق إلى لقاء البابا، فهو بالنسبة لي صديق".وأضاف عباس: "لا يمكنني أن أنسى تلك اللحظة التاريخية التي شهدها الفاتيكان، عندما دعا البابا، ولأول مرة في التاريخ، المسلمين واليهود والمسيحيين معًا لزراعة شجرة زيتون رمزًا للسلام في حدائقه".واختتم عباس حديثه قائلاً: "كل يوم، نستجيب لدعوته بالصلاة إلى الله الواحد من أجله". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA