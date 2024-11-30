عباس: "أتوق إلى لقاء البابا"

ومن المقرر أن يزور عباس إيطاليا، حيث سيلتقي خلالها بالبابا فرنسيس والرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
وفي حديث مطول مع صحيفة "أفينيري" الإيطالية، كرر عباس قوله: "أتوق إلى لقاء البابا، فهو بالنسبة لي صديق".
وأضاف عباس: "لا يمكنني أن أنسى تلك اللحظة التاريخية التي شهدها الفاتيكان، عندما دعا البابا، ولأول مرة في التاريخ، المسلمين واليهود والمسيحيين معًا لزراعة شجرة زيتون رمزًا للسلام في حدائقه".
واختتم عباس حديثه قائلاً: "كل يوم، نستجيب لدعوته بالصلاة إلى الله الواحد من أجله". (أنسامد).
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