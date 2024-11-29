إكسبو أوساكا : جناح إيطاليا سيُبنى بالكامل من الخشب

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - تسير أعمال البناء في الجناح الإيطالي المشارك في معرض "إكسبو 2025 أوساكا" على قدم وساق.سيكون الجناح الإيطالي أكبر مجمع وطني مبني بالكامل من الخشب. تم الانتهاء بالفعل من حوالي 60-70% من أعمال بناء الجناح الإيطالي.لقد جذبت وتيرة البناء في الموقع، اهتمام مجموعة كبيرة من المراسلين اليابانيين، الذين كانوا يتطلعون لمعرفة جميع الأفكار التي يمثلها الجناح، والتي تعكس رسالة تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي تمتزج فيه الأخلاق والاستدامة والجمال والذوق الإيطالي.يبرز الجناح الإيطالي التكنولوجيا المستخدمة في لصق الخشب، وهي مادة تلتقط ثاني أكسيد الكربون وبالتالي فهي مهمة لاحداث توازن في الانبعاثات، كما أوضح المهندس المعماري للجناح الإيطالي ماريو كوتشينيلا.وقال كوتشينيلا : سيكون الجناح أشبه بمستودع كبير للمعرفة، مع ثلاثة عناصر رئيسية تجسد تاريخ إيطاليا: المسرح للترحيب بالزوار، وساحة كبيرة كنقطة التقاء وحديقة واسعة تمثل اندماج ثقافتين.(أنسامد).

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