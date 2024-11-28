اعتقال رئيس بلدية فيجيفانو بتهمة الفساد

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

اعتقال رئيس بلدية فيجيفانو بتهمة الفساد

28 نوفمبر 2024, 15:53

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - نوفمبر 28 - روما - اعتقلت قوات الكارابينييري في بافيا، رئيس بلدية فيجيفانو، أندريا شيفا، تنفيذاً لقرار احتجاز مؤقت.

وشملت عمليات الاعتقال أيضاً عضوة في المجلس البلدي وثلاثة مسؤولين من شركة "أيه اس أم" (التي تسيطر عليها البلدية)، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإدارة العامة.

كما شملت عمليات التفتيش التي نفذتها السلطات منازل سياسي محلي، ونائب سابق في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى مقاول في قطاع البناء.

ترجع جذور هذه القضية إلى محاولة الإطاحة بالإدارة المحلية في نوفمبر 2022، والتي عُرفت بـ"مؤامرة سانت أندريا".

وُضع رئيس البلدية، وأليساندرو جوبي رئيس شركة "أيه اس أم"، وفيرونيكا باساريلا من نفس الشركة، وشخصان آخران، قيد الإقامة الجبرية. ووجهت إليهم تهم تتعلق بالفساد. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

15:53

اعتقال رئيس بلدية فيجيفانو بتهمة الفساد

08:55

أكثر من 6000 وظيفة مهددة إذا استحوذ يوني كريديت على بي بي إم

16:36

ماتاريلا: زيادة عدد الحرفيين المهاجرين هي مصدر ثروة

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

15:53

اعتقال رئيس بلدية فيجيفانو بتهمة الفساد

08:55

أكثر من 6000 وظيفة مهددة إذا استحوذ يوني كريديت على بي بي إم

16:36

ماتاريلا: زيادة عدد الحرفيين المهاجرين هي مصدر ثروة