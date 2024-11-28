أكثر من 6000 وظيفة مهددة إذا استحوذ يوني كريديت على بي بي إم

(أنسامد) - نوفمبر 28 - روما - كتب جيوسيبي كاستانيا، الرئيس التنفيذي لبنك بي بي إم، رسالة إلى الموظفين، يقول فيها إن هناك تقديرات بحدوث خسارة في الوظائف تصل إلى 6000 وظيفة إذا نجح بنك يوني كريديت، ثاني أكبر بنك في إيطاليا، في استحواذه المعادي على ثالث أكبر بنك في البلاد.وأثار كاستانيا حالة من القلق بشأن الآثار الوظيفية لاندماج مع يوني كريديت، قائلاً: "إن أوجه التآزر في التكاليف التي يقدرها العارض، والتي تساوي أكثر من ثلث قاعدة تكلفة بنك بي بي إم، تثير قلقاً كبيراً أيضاً، ويمكن تقديرها بأنها تعني تخفيضاً في عدد الموظفين بأكثر من 6000 موظف".كما قال كاستانيا "لا لمن لا يأخذ في الاعتبار قيمتنا"، مشددا على أن "نحن بنك مستقل كبير، ونحن نتقدم للأمام بمفردنا".وأردف، "نحن بنك مستقل كبير إيطالي ذو توجه قوي للتقرب من المناطق والشركات الصغيرة والمتوسطة، العمود الفقري لبلدنا"، مضيفا، "يجب أن نواصل في هذا الاتجاه، والبقاء في المسار الذي رسمناه ومواصلة أداء عملنا بشكل جيد، كما فعلنا دائمًا".واستطرد كاستانيا، "هذا هو المسار الصحيح للنمو بمفردنا، ولا نصبح موضوع عمليات لا تأخذ في الاعتبار القيمة التي يعبر عنها بنكنا اليوم، وحتى أكثر من ذلك في المستقبل القريب". (أنسامد).

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