ماتاريلا: زيادة عدد الحرفيين المهاجرين هي مصدر ثروة

(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - أكد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا أن ارتفاع عدد الحرفيين المهاجرين في إيطاليا هو مصدر ثروة.وبين ماتاريلا أمام الجمعية العامة للكونفارتجياناتو في روما: "زيادة عدد الحرفيين من المهاجرين علامة إيجابية، فهي تساعد على إثراء المهارات والمهن التي يمكن أن تعيد تنشيط الدوائر المعرضة لخطر التوقف وتحافظ على حيويتها"، مضيفا أن هذه الزيادة تساهم في تطوير المواهب وتعزيز الابتكار في المنتجات والأسواق.وأضاف ماتاريلا أن هناك حاجة إلى إجراء مناقشات بين المؤسسات والشركاء الاجتماعيين، قائلا: "هناك تحديات تتعلق بالخيارات الملموسة وآمل أن يكون النقاش بين المؤسسات والشركاء الاجتماعيين، بين مختلف مستويات المؤسسات والهيئات الوسيطة مفتوحًا وبناءً دائمًا". (أنسامد).

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