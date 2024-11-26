ماتاريلا: لم يتم بذل ما يكفي لمكافحة العنف ضد النساء

(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - صرح الرئيس سيرجيو ماتاريلا أن الأرقام المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي مثيرة للقلق وأنه لم يتم بذل ما يكفي لحماية النساء في حالة الطوارئ.وفي حديثه أمس الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، قال الرئيس الإيطالي: "العنف ضد المرأة يقدم أرقامًا مثيرة للقلق. إنه سلوك غير مبرر، غارق في عدم المساواة، والصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي والثقافة التي تتسامح مع الإساءة أو تقلل منها، والتي تحدث غالبًا أيضًا داخل الأسرة".وأشار الرئيس إلى أن اتفاقية إسطنبول لمجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي تعد "أول أداة ملزمة قانونًا تعترف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان".واستطرد قائلا: "ومع ذلك، فإن ما تم القيام به حتى الآن غير كافٍ لحماية النساء، بما في ذلك الصغيرات جدًا، اللاتي لا يزلن يرون حقوقهن تنتهك". (أنسامد).

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