مجموعة السبع : سنحترم التزاماتنا الدولية

وجاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجموعة الدول السبع في مدينة فيوجي جنوب روما: "عند ممارسة إسرائيل لحقها في الدفاع عن نفسها، يجب أن تحترم إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي"، في إشارة واضحة إلى المناقشات التي طلبتها إيطاليا بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت والقيادي في حماس.
وأضاف البيان: "نؤكد من جديد التزامنا بالقانون الإنساني الدولي وسنحترم التزاماتنا الخاصة، ونؤكد أنه لا يمكن أن تكون هناك مساواة بين حركة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل". (أنسامد).
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