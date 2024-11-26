مجموعة السبع : سنحترم التزاماتنا الدولية

(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - أعلن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع برئاسة إيطاليا يوم الثلاثاء إن مجموعة السبع ستحترم التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وكذلك أحد قادة حماس بسبب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل.وجاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجموعة الدول السبع في مدينة فيوجي جنوب روما: "عند ممارسة إسرائيل لحقها في الدفاع عن نفسها، يجب أن تحترم إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي"، في إشارة واضحة إلى المناقشات التي طلبتها إيطاليا بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت والقيادي في حماس.وأضاف البيان: "نؤكد من جديد التزامنا بالقانون الإنساني الدولي وسنحترم التزاماتنا الخاصة، ونؤكد أنه لا يمكن أن تكون هناك مساواة بين حركة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل". (أنسامد).

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