البابا فرنسيس يزور كورسيكا منتصف ديسمبر

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - أعلن المكتب الصحفي للكرسي الرسولي يوم السبت، أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، سيزور جزيرة كورسيكا الفرنسية يوم الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول.وأضاف المكتب الصحفي، أن البابا الأرجنتيني سيشارك في فاعليات اختتام مؤتمر دولي حول التقاليد الدينية الشعبية تنظمه أبرشية أجاكسيو.وتعد هذه هي الزيارة الرسولية السابعة والأربعين للبابا فرنسيس إلى الخارج والزيارة الأولى على الإطلاق لبابا الفاتيكان إلى الجزيرة الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط.وستكون أيضا زيارته الثالثة للأراضي الفرنسية بعد زيارته للبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في ستراسبورج في عام 2014 ومرسيليا من أجل المشاركة في منتدى لقاءات البحر الأبيض المتوسط ;;في عام 2023.(أنسامد).

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