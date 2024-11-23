ميلوني: لا يمكن أن يكون هناك "تكافؤ" بين إسرائيل وحماس

(أنسامد) - نوفمبر 23 - روما - صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الجمعة إنها "ستقيّم" مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة أنه لا يمكن أن يكون هناك "تكافؤ" بين إسرائيل وحماس.جاءت هذه التصريحات بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق، إضافة إلى الزعيم الراحل لحركة حماس.وقالت ميلوني: "سأدرس بعمق في الأيام المقبلة الدوافع التي أدت إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرة التوقيف". وتابعت قائلة: "يجب أن تكون الدوافع دائمًا موضوعية وليست ذات طابع سياسي".تعتزم الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع وضع هذه القضية على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل للشؤون الخارجية الذي سيعقد في فيوجي في الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني".وأضافت رئيسة الوزراء: "تبقى نقطة واحدة ثابتة بالنسبة لهذه الحكومة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل ومنظمة حماس الإرهابية". (أنسامد).

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