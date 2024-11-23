إيطاليا:انخفاض حالات الانفصال 8.4%، وحالات الطلاق بنسبة 3.3%

(أنسامد) - نوفمبر 23 - روما - أعلنت وكالة الإحصاء الإيطالية، يوم الجمعة، أن حالات الانفصال انخفضت بنسبة 8.4%، وانخفضت حالات الطلاق بنسبة 3.3% في إيطاليا.وشهد عام 2023 انخفاضًا في حالات الطلاق والانفصال، حيث بلغ عدد حالات الانفصال 82,392 حالة (-8.4%)، و79,875 حالة طلاق (-3.3%)، وهو ما يقل بنسبة 19.4% مقارنة بعام 2016، الذي شهد أعلى عدد من حالات الانفصال حتى الآن، 99,071 حالة.وكان اتجاه حالات الطلاق في تزايد مستمر منذ عام 1970 (العام الذي تم فيه إدخال الطلاق) حتى عام 2015.وفي ذلك العام الأخير، ارتفع عدد حالات الطلاق بشكل حاد (+57.5%)، نتيجة دخول حكمين حيز التنفيذ: المرسوم التشريعي 132/2014، الذي أدخل إجراءات توافقية خارج نطاق القضاء دون اللجوء إلى المحاكم، وقبل كل شيء القانون 55/2015 ("الطلاق القصير").الصورة: المؤثرة كيارا فيراجني ومغني الراب فيديز، اللذان أعلنا طلاقهما هذا الأسبوع. (أنسامد).

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