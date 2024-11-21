موجة من الطقس السىء تضرب إيطاليا

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - تتعرض إيطاليا حاليًا لموجة من الطقس السيئ نتيجة جبهة هوائية باردة جلبت معها رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة.وقد أدى ذلك إلى انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، مع هبوب عواصف قوية على السواحل.أصدرت إدارة الحماية المدنية الإيطالية تحذيرًا من سوء الأحوال الجوية، حيث توقعت هبوب رياح قوية في مناطق متعددة، تشمل ليغوريا، إميليا رومانيا، توسكانا، ماركي، أومبريا، لاتسيو، أبروتسو، موليزي، كامبانيا، بوليا، بازيليكاتا، كالابريا، صقلية، وادي أوستا، بييمونتي، ومقاطعة بولزانو المستقلة.كما حذرت من هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية، قد تكون شديدة محليًا مصحوبة بالبرق وزخات البَرَد.وفي بعض المناطق مثل كامبانيا، بازيليكاتا، وكالابريا، يُتوقع أن تتسبب الرياح الشديدة في هبوب المزيد من العواصف.وقد تأثرت وسائل النقل بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم تعليق رحلات العبارات إلى جزيرتي إلبا وخليج نابولي بسبب ارتفاع الأمواج، كما تم إغلاق بعض الطرق السريعة في منطقة ماركي بسبب خطر سقوط الأشجار. (أنسامد).

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