إيطاليا تتصدر أوروبا من حيث وفيات مقاومة المضادات الحيوية

(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - أشار التقرير الصادر عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والذي نُشر في 18 نوفمبر بمناسبة اليوم الأوروبي لمقاومة المضادات الحيوية، إلى أن نحو 12,000 شخص في إيطاليا يموتون سنويًا بسبب العدوى الناتجة عن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، مما يعكس تزايد مشكلة مقاومة المضادات الحيوية في البلاد.ويُظهر التقرير أن إيطاليا تمثل نحو 12,000 حالة وفاة من مجموع 35,000 وفاة في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، مما يعكس حجم الأزمة.كما كشف التقرير أن استهلاك المضادات الحيوية في الاتحاد الأوروبي قد شهد زيادة بنسبة 1٪ بين عامي 2019 و2023، وهو ما يبتعد بالكتلة عن هدفها الطموح بتخفيض استهلاك المضادات الحيوية بنسبة 20٪ بحلول عام 2030 في محاولة للحد من مقاومة مضادات الميكروبات.وحذر التقرير من أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فإن مقاومة المضادات الحيوية قد تصبح السبب الرئيسي للوفاة في إيطاليا بحلول عام 2050، متفوقة بذلك على الأمراض القلبية والسرطان، ما يضاعف الحاجة الملحة لمكافحة هذه الظاهرة عبر تقليل الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية وتعزيز الجهود الوقائية والعلاجية. (أنسامد).

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