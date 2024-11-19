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ترودو يهنئ ميلوني على نجاح رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع

19 نوفمبر 2024, 08:30

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني على نجاح رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع، وهي المسؤولية التي ستتولاها كندا في عام 2025.

جأت هذا التهنئة في إطار اللقاء الذي جمع بين الزعيمين على هامش قمة العشرين التي انعقدت في ريو دي جانيرو.

في بيان صدر عن الحكومة الكندية، أشار ترودو إلى أهمية وضع "جدول أعمال طموح" لمجموعة السبع يضمن الاستمرارية بين الرئاسات القادمة، ويعالج التحديات العالمية الملحة، مع العمل على تحقيق "نتائج ملموسة" لمصلحة الدول الأعضاء والعالم بشكل عام.

وذكر البيان أيضًا أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول قضايا عالمية مهمة، حيث أكدا التزامهما المستمر بدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، وأهمية تعزيز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وهي قضايا تؤثر بشكل كبير في الاستقرار الدولي.

وفي هذا السياق، أكدا كذلك على العلاقة الوثيقة بين كندا وإيطاليا وضرورة العمل معًا في مجالات متعددة من أجل مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التعاون الدولي. (أنسامد).

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