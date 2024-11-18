إيطاليا: 600 مليون يورو لخطة "ماتي" للتنمية في أفريقيا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إيطاليا: 600 مليون يورو لخطة "ماتي" للتنمية في أفريقيا

18 نوفمبر 2024, 08:30

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - في إطار تنفيذ خطة "ماتي" الطموحة للتنمية في أفريقيا، خصصت إيطاليا أكثر من 600 مليون يورو للمشاريع الأولى التي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في بعض الدول الأفريقية لتقليل دوافع الهجرة إلى إيطاليا وأوروبا.

و تهدف هذه المشاريع إلى توفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية في البلدان المعنية.

من أبرز المشاريع التي تم الإعلان عنها في تقرير أولي حول تنفيذ الخطة، تطوير "ممر لوبيتو"، وهو خط سكك حديدية جديد يربط بين أنغولا ومنطقة تعدين النحاس في زامبيا حيث يُتوقع أن تصل المساهمة الإيطالية في المرحلة الثانية من المشروع إلى حوالي 320 مليون دولار (أي ما يعادل أكثر من 300 مليون يورو).

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير مشاريع أخرى مثل المشروع في كينيا لتوسيع إنتاج الزيوت النباتية الخاصة بالوقود الحيوي المتقدم ,يتم تمويل هذا المشروع بمبلغ 71 مليون يورو من صندوق المناخ الإيطالي، بالإضافة إلى 128 مليون يورو من البنك الدولي، ليصل إجمالي التمويل إلى حوالي 200 مليون يورو.

يأتي هذا الاستثمار في إطار خطة إيطاليا لتعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا، وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحسين الحياة الاقتصادية للمجتمعات المحلية وتقليل العوامل التي تؤدي إلى الهجرة غير النظامية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:44

قتيلان في انفجار في مبنى في إركولانو

08:30

إيطاليا: 600 مليون يورو لخطة "ماتي" للتنمية في أفريقيا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:44

قتيلان في انفجار في مبنى في إركولانو

08:30

إيطاليا: 600 مليون يورو لخطة "ماتي" للتنمية في أفريقيا