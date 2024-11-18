إيطاليا: 600 مليون يورو لخطة "ماتي" للتنمية في أفريقيا

(أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - في إطار تنفيذ خطة "ماتي" الطموحة للتنمية في أفريقيا، خصصت إيطاليا أكثر من 600 مليون يورو للمشاريع الأولى التي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في بعض الدول الأفريقية لتقليل دوافع الهجرة إلى إيطاليا وأوروبا.و تهدف هذه المشاريع إلى توفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية في البلدان المعنية.من أبرز المشاريع التي تم الإعلان عنها في تقرير أولي حول تنفيذ الخطة، تطوير "ممر لوبيتو"، وهو خط سكك حديدية جديد يربط بين أنغولا ومنطقة تعدين النحاس في زامبيا حيث يُتوقع أن تصل المساهمة الإيطالية في المرحلة الثانية من المشروع إلى حوالي 320 مليون دولار (أي ما يعادل أكثر من 300 مليون يورو).بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير مشاريع أخرى مثل المشروع في كينيا لتوسيع إنتاج الزيوت النباتية الخاصة بالوقود الحيوي المتقدم ,يتم تمويل هذا المشروع بمبلغ 71 مليون يورو من صندوق المناخ الإيطالي، بالإضافة إلى 128 مليون يورو من البنك الدولي، ليصل إجمالي التمويل إلى حوالي 200 مليون يورو.يأتي هذا الاستثمار في إطار خطة إيطاليا لتعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا، وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحسين الحياة الاقتصادية للمجتمعات المحلية وتقليل العوامل التي تؤدي إلى الهجرة غير النظامية. (أنسامد).

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